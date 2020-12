Arrêt maladie et boules Quies. C’est ainsi qu’une locataire des Pâquis décrit son quotidien et ses nuits depuis l’arrivée, au bas de son immeuble, de l’enseigne The Hamburger Foundation. La locataire, qui habite la bâtiment depuis seize ans, estime que son équilibre a été chamboulé par l’installation du restaurant en 2014. D’après la «Tribune de Genève», c’est surtout l’installation d’une chambre froide qui pose problème à cause du battage de la porte. Après de nombreuses plaintes, l’habitante a obtenu une indemnité de 20’000 fr et l’assurance d’en toucher 10’000 supplémentaires lorsqu’elle quittera les lieux.