Yseult : Elle se sent malmenée par la France

À cause de sa couleur de peau, Yseult a déménagé en Belgique. Elle s’y sent bien mieux acceptée que dans son pays.

Connue pour son caractère bien trempé, Yseult n’a jamais eu peur de dire tout haut ce qu’elle pense. Assumant ses rondeurs, la chanteuse française d’origine camerounaise déplore que son pays ne l’accepte pas complètement en tant qu’artiste. «En France, je me sens blâmée pour être simplement moi-même», confie-t-elle dans le journal britannique «The Guardian». Yseult a donc déménagé à Bruxelles, en Belgique, il y a quelques jours. Une décision qu’elle ne regrette pas. L’ex-candidate de «Nouvelle Star» en 2013 trouve cette ville bien plus «éclectique» que Paris. «Ses habitants accueillent la diversité et sont plus sincères concernant leur passé colonial, ce qui est un sujet complètement tu en France», précise-t-elle