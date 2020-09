Elle se transforme en personnages d’animation

Annie Thomas devient Bob l’éponge, Rick de «Rick et Morty» et Woody de «Toy Story» grâce au maquillage.

On se laisse facilement hypnotiser par les make-up d’Annie Thomas. Cette autodidacte donne vie à des personnages de dessins animés et films d’animation en postant de s vidéos s ur TikTok. Depuis le début de l'année dernière, cette a utodidacte a accumulé plus d'un million de fans.

Annie Thom a s a su se démarquer des autres dans son domaine le jour où elle a reproduit le look de Cynthia, poupée préférée d’Angelica, personnage du dessin animé “Les Razmoket”. Son post est devenu viral. « Il a triplé le nombre de mes fans à l'époque, alors je me suis concentrée sur les dessins animés et les cosplays » , explique t-elle au magazine « Allure » . Depuis, e lle a publié des centaines de looks.

« Je commence généralement par coller mes sourcils et appliquer un e prothèse effet crâne chauve, cela m'aide à me visualiser comme une surface neutre sans aucun détail pour me distraire » , raconte la jeune femme. "Ensuite, je fais l'esquisse complète du personnage en utilisant de l'ombre à paupières avant de commencer à peindre, puis je remplis le tout. Il faut juste s'entraîner à manipuler les lignes pour qu'elles semblent être dessinées sur une surface p lane , mais ce défi est la partie la plus amusante .»