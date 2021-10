France voisine : Elle se trompe de vitesse, fauche un piéton et s’encastre dans une vitrine

La méprise d’une octogénaire au moment de quitter sa place de parc a fait un blessé, samedi en fin de journée, à Divonne-les-Bains.

Une marche avant en lieu et place de la marche arrière et sa voiture s’en est allée dans la vitrine d’un magasin de vêtements, blessant un piéton au passage. Samedi, à 18h, à Divonne-les-Bains, une dame âgée de 82 ans, au volant d’une voiture immatriculée à Genève, a causé un accident en enclenchant la mauvaise vitesse de son véhicule. La conductrice est restée sous le choc après l’accident. Le passant, blessé à la jambe, a été transporté à l’hôpital. Selon «Le Dauphiné libéré», les autorités devront se prononcer sur le maintien ou non du permis de conduire de l’aînée.