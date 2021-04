Cyclisme : Elle se trompe et continue sa course sur l’autoroute

La coureuse lituanienne Olivija Baleisyte a marqué la course belge de la Flèche Brabançonne en se trompant d’itinéraire et en déboulant sur une autoroute contournant Bruxelles.

La cycliste lituanienne s’est trompée de route et s’est engagée sur le périph de la capitale belge.

À un virage près, Olivija Baleisyte aurait pu terminer sa course. La Lituanienne, engagée dans la course belge de la Flèche brabançonne, a marqué l’épreuve cette semaine. Le tracé de 127 kilomètres qui se dessine entre Lennik-Saint-Quentin et Overijse était visiblement encore flou pour l’athlète.