Etats-Unis: Elle se vante d’avoir tué un loup… c’était en fait un husky

États-Unis : Elle se vante d’avoir tué un loup… c’était en fait un husky

Une adepte de chasse a fanfaronné sur Facebook après avoir abattu un jeune loup dans le Montana. Des internautes outrés lui ont rapidement signalé qu’il y avait erreur sur l’animal.

Amber a admis s’être trompée, mais a plaidé la légitime défense. Facebook

«Donc ce matin, je suis partie en solo pour une chasse au prédateur à la recherche d’un ours noir, mais j’ai eu l’occasion de tirer un autre prédateur.» C’est toute contente qu’Amber Rose a raconté ses exploits de chasseuse, dimanche sur Facebook. Photos à l’appui, l’Américaine domiciliée dans le Montana a ajouté: «Quel sentiment génial ça a été d’écrire un message à mon homme pour lui dire que je venais d’exploser un jeune loup.» Les images montrent la jeune femme avec sa proie, avant et après dépeçage.

La publication de la chasseuse a provoqué une vague de réactions scandalisées. Facebook

Très rapidement, une foule d’internautes outrés se sont précipités dans les commentaires pour lui signaler qu’elle n’avait pas abattu un loup… mais un husky, rapporte TMZ. «Cette femme se vante d’avoir piégé, tué et dépecé un chien en prétendant qu’il s’agit d’un loup. Il s’agit très clairement d’un husky sibérien… J’espère que le Département de la pêche et de la faune du Montana se penchera sur cette affaire», a notamment réagi un twitto. «Je vais encore me faire suspendre par Twitter si je dis ce qui devrait arriver à cette femme», a commenté un autre utilisateur.

Dans la foulée, le bureau du shérif du comté de Flathead a publié un communiqué expliquant qu’il a été contacté par une personne disant avoir remarqué la présence de «plusieurs huskys et chiens de berger» dans la zone. «Onze chiens ont pu être récupérés et emmenés dans un refuge pour animaux. Au cours de cette enquête, le Département de la pêche et de la faune du Montana nous a informés qu’un des chiens pourrait avoir été abattu», poursuit le communiqué.

L’enquête suit son cours. Amber, elle, a admis son erreur mais plaidé la légitime défense. «J’ai rencontré ce que je pensais être un loup hybride. Ma sécurité était la priorité absolue, et cet animal grognait, hurlait et venait vers moi comme s’il allait me manger. Oui, j’ai fait une erreur», a-t-elle écrit. La jeune femme a ajouté qu’elle n’était pas au courant que plusieurs chiens avaient été «lâchés dans la nature». L’identité de l’éventuel propriétaire des huskys reste, pour l’heure, mystérieuse.

L’Américaine a fini par passer ses publications en mode privé. Facebook