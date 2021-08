Danielle Macdonald se verrait bien réincarnée en dauphin

Danielle Macdonald imago images / AAP

L’actrice australienne de 30 ans côtoie Michelle Pfeiffer, Lucas Hedges et Imogen Poots dans cette comédie chorale dans laquelle elle incarne une médium. Interview.

Est-ce la perspective de camper un médium qui vous a intriguée dans ce film?

Oui, parce que je n’avais jamais joué un tel personnage et la nouveauté m’excite toujours beaucoup. Une des raisons qui me poussent à accepter un rôle, c’est qu’il soit différent. J’ai aussi aimé le ton décalé du scénario et j’avais envie de travailler avec le réalisateur, Azazel Jacob (ndlr: qui a notamment mis en scène quelques épisodes de la série «Mozart in the Jungle») depuis longtemps.

Votre personnage communique avec l’esprit d’un défunt réincarné dans un chat. Dans quel animal vous verriez-vous bien avoir une autre vie?

Peut-être un dauphin. J’adore nager, et l’eau en général. Et puis c’est un animal très intelligent qui sait aussi jouer et a plein d’amis. Cette vie-là me semble assez idéale!

La bande-annonce de «French Exit»:

Vous enchaînez les tournages depuis «Patti Cake$», qui vous a révélée. Comment avez-vous évité d’être cantonnée aux mêmes rôles?

J’ai une équipe formidable autour de moi qui a attendu qu’on me propose des rôles différents plutôt que de m’enfermer dans une case. C’est embêtant et très dur de refuser du boulot, mais le risque s’est avéré payant.

Vous avez quitté Sydney à 18 ans pour tenter votre chance à Los Angeles. Étiez-vous une ado rebelle et très confiante en vous?

Je n’étais pas du tout rebelle, plutôt une fille sage et bonne étudiante qui ne mentait pas à ses parents. Mais j’étais très têtue et déterminée à devenir actrice. Heureusement, mes parents m’ont soutenue dans mon choix et cela m’a donné plus d’assurance.

Quels obstacles majeurs avez-vous dû surmonter pour percer à Hollywood?

Le nombre limité de rôles pour une actrice de grande taille comme moi. Au début, j’ai dû m’armer de patience et ne pas me laisser décourager par les refus constants. Il m’a fallu six ans pour décrocher «Patti Cake$», le rôle qui m’a ouvert les portes d’une vraie carrière.

Comment décompressez-vous?