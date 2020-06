Saint-Gall

Elle s’échappe par la fenêtre, son auto dérive à 300 mètres



Vendredi, un accident de voiture s'est produit à Au. Une conductrice de 27 ans a fait une sortie de route. Elle a fini dans le canal mais a réussi à nager jusqu’à la rive.

Vendredi, juste après 17h, un accident de voiture s’est produit sur la route d’Espenstrasse, à Au (SG). Une conductrice de 27 ans a atterri avec sa voiture dans le canal, a informé la police saint-galloise dans un communiqué de presse. Après le virage à droite qui suit le rond-point à Widnau, l’automobiliste s’est retrouvée sur la voie opposée et a dévalé la pente qui mène directement dans l’eau. Les raisons de l’incident, qui n’a impliqué qu’un seul véhicule, sont encore inconnues.

«Un sauvetage compliqué»

La femme, qui était seule dans sa voiture, a pu s’extraire du véhicule par la fenêtre et nager jusqu'à la rive sans se blesser. La voiture, elle, a dérivé 300 mètres plus loin, mais a pu être récupérée par la suite. Les dommages matériels s'élèvent toutefois à plus de dix mille francs.