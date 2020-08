«C’est littéralement une cage»

Une fois réveillé, Aristides Paulino s’est inquiété de ne pas voir son épouse, et ce d’autant qu’elle avait laissé son téléphone portable sur une table. C’est vers 17h30 que le policier et l’un de ses fils ont découvert le corps de la victime. Privée de smartphone, Clara Paulino ne pouvait pas non plus klaxonner pour appeler au secours en raison de la séparation entre l’arrière et l’avant de la voiture. «C’est littéralement une cage», indique un policier de Miami.