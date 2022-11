France : Elle s’envoie des menaces de mort et accuse son ex

Une jeune femme de 28 ans a été condamnée cette semaine à une amende pour dénonciations mensongères par le Tribunal de Thionville (Moselle), rapporte «Le Républicain Lorrain». La jeune femme a déposé une première plainte en décembre 2020, dénonçant des violences commises par son conjoint, contre elle et sur leur petite fille. La plainte a été classée. Puis, les parents se sont séparés avant de se réconcilier, note notre confère. Jusqu’à une deuxième plainte déposée en septembre 2021. La mère a alors dénoncé des appels téléphoniques malveillants et des menaces émis par son compagnon. Six mois plus tard, la plaignante perd patience.