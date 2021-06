Alizé Lim : Elle s’est fait souffrir durant sa carrière

La joueuse de tennis Alizé Lim a vécu un grand stress à cause de son métier. Pour le vaincre, la copine de Tony Parker s’est infligée des sévices corporels.

«Anorexie athlétique»

Comme si cela ne suffisait pas, cette pression a provoqué chez elle des troubles alimentaires. «La douleur est tellement ingérable que tu mets ton esprit ailleurs. Sur le court, on se dépense. Mais en dehors, tu te plonges dans le stress et la boulimie parce qu’il y a comme un vide intérieur. Moi, j’étais un peu extrême et je me faisais vomir», se souvient la sportive. Elle avait ainsi l’impression de «maîtriser quelque chose de sa vie alors que tout le reste était tellement hors de contrôle». Parfois, à l’inverse, Alizé contrôlait tout ce qu’elle mangeait. «Tout était millimétré. Ma nutritionniste parlait d’anorexie athlétique. Si j’avais mangé un sushi de trop le soir je ne dormais pas», précise-t-elle.