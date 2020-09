Georgia Brodrick est en vie, et le fait qu’elle puisse aujourd’hui témoigner dans la presse australienne tient du miracle. Le 17 juillet dernier à Melbourne, cette danseuse de 22 ans s’est jetée de son appartement situé au huitième étage pour échapper à son petit ami violent. Ce matin-là, la jeune femme a découvert que son compagnon la trompait et une dispute a éclaté. Craignant pour sa vie, Georgia a appelé son père à la rescousse. «Mon papa n’est pas arrivé à temps, j’avais déjà sauté», raconte-t-elle au «Daily Mail Australia» .

Le corps de la danseuse a rebondi sur une clôture et a fini sa chute dans un fossé. Les médecins qui ont pris l’Australienne en charge ne lui donnaient que 10% de chance de survivre. La nuque, une jambe et le dos brisés, Georgia a été plongée dans un coma artificiel pendant sept jours. Son bras gauche a dû être partiellement amputé. Aujourd’hui, la jeune femme se déplace en fauteuil roulant. «Tous les médecins pensent que c’est un miracle que j’aie survécu sans aucune séquelle neurologique», témoigne la danseuse.

Avec le recul, Georgia réalise à quel point son ex-petit ami la manipulait. «Si j’essayais de le quitter, il se postait devant la porte d’entrée et ne me laissait pas sortir de l’appartement», se souvient-elle. La famille de la jeune femme a tenté de lui ouvrir les yeux, en vain. «Il me faisait croire qu’il était la seule personne à vraiment m’aimer. Je suis en sécurité avec ma famille et je reçois toute l’aide dont j’ai besoin», poursuit l’Australienne, qui exhorte les jeunes femmes vivant ce genre de situation à appeler à l’aide sans attendre.