Bâle-Campagne - «Elle s’est servie là où il y avait de l’argent»

Entre 2017 et 2018, une femme de 49 ans aurait détourné des fonds de la caisse de la paroisse catholique romaine de Grellingen et de celle du PDC de Bâle-Campagne, où elle œuvrait comme comptable. Au total, elle aurait siphonné près de 400’000 francs pour financer son saloon western. Aujourd’hui elle n’est plus impliquée dans la gestion de ce restaurant.