Coronavirus au Royaume-Uni

Elle s’éteint trois jours après sa soeur jumelle

Katy, 37 ans, a succombé au Covid-19 mardi dernier à Southampton. Sa soeur Emma est décédée trois jours après elle, de la même maladie.

Même la mort n'a pas pu séparer Emma et Katy Davis. Très fortement liées depuis leur naissance, les deux jumelles âgées de 37 ans ont succombé au coronavirus à trois jours d'intervalle. Toutes deux infirmières, les soeurs britanniques vivaient ensemble et avaient plusieurs problèmes de santé chroniques. Katy s'en est allée mardi dernier, et Emma est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi dans le même hôpital, à Southampton.