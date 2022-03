Kim Kardashian s’excuse pour ses propos

Kim Kardashian : Elle s’excuse pour ses propos pris «hors contexte»

Kim Kardashian avait passablement irrité le public avec sa sortie sur les femmes qui n’avaient qu’à bouger leurs fesses pour avoir du succès comme elle. Elle a fait son mea-culpa.

Il y a près de trois semaines, l’ex-épouse de Kanye West avait défrayé la chronique après une interview dans «Variety». Kim Kardashian y avait alors livré son conseil aux femmes dans les affaires: «Levez votre putain de cul et travaillez. On dirait que personne ne veut travailler de nos jours». Cette sortie avait provoqué un véritable tollé sur la Toile . L’Américaine de 41 ans est revenue sur ses propos polémiques, lundi 28 mars 2022, dans l’émission «Good Morning America».

«Il y a eu un violent retour de manivelle, c’est vrai. Ce n’était pas une affirmation envers toutes les femmes de manière générale. Cette phrase a été sortie de son contexte, mais je suis vraiment désolée si elle a été reçue de cette façon», a reconnu Kim Kardashian. Elle a dénoncé le fait que dans l’extrait posté sur Twitter par «Variety», qui a mis le feu aux poudres, ne figurait pas la question qu’on lui avait posée juste avant et qui avait trait à sa célébrité. Elle a également tenu à recadrer son propos: «Le fait d’être présent sur les réseaux sociaux et de participer à une émission de téléréalité n’est pas un gage de succès du jour au lendemain. Vous devez vraiment travailler dur pour y arriver, même si cela peut sembler facile et que vous pouvez créer une entreprise prospère à partir des réseaux sociaux. Vous le pouvez, à condition d’y consacrer beaucoup d’efforts».