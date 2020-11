Fiona a vaincu un cancer en 2012, et a prétendu être retombée malade cinq ans plus tard.

Fiona Morris a vaincu un cancer des os en 2012. Cinq ans plus tard, l’infirmière installée à Sydney a fait de son expérience un métier. Elle a été engagée par un organisme de bienfaisance pour venir en aide aux personnes souffrant d’un cancer. Alors qu’elle travaillait dans une clinique, Fiona Morris a fait croire à son patron que sa maladie était revenue et qu’elle s’était propagée à son dos et ses poumons.