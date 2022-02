Skier comme un mec: le commentaire ne passe pas

France Télévisions : «Elle skie comme un mec»: le commentaire ne passe pas

Un commentateur de France 3 a été violemment critiqué pour ses propos lors de la finale du ski de bosses féminin dimanche 6 février 2022.

Naturellement, ces sorties n’ont pas laissé indifférent. «France Télévisions, vous êtes sérieux là?» «On est au Moyen Âge ou bien comment?» «Je me demande ce que ça veut dire skier comme un mec», «le féminisme est en position latérale de sécurité», «Vos commentateurs de France Télévisions, on peut supporter leur incompétence dans le ski de bosses, mais on ne va pas tenir dix jours avec les commentaires sexistes», peut-on lire sur des tweets relayés par le Huffingtonpost.fr. La chaîne publique n’a pas encore réagi face à cette polémique. Lepoint.fr rappelle qu’en 2019 lors de la Coupe du monde féminine de foot, un journaliste de TF1 avait dû faire amende honorable après avoir comparé la gestuelle des footballeuses à celle du tricot. «Avec des gestes si délicats, au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d’être à la place de la balle», avait dit l’homme dans un sujet diffusé dans le «13h».