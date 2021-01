Coronavirus : Elle skie en Suisse, 5000 personnes en quarantaine

Pendant les vacances de Noël, une mère de famille belge a passé une semaine au ski en Suisse. A son retour, elle n’a suivi les règles sanitaires qu’à moitié…

La Belge a séjourné dans les montages suisses du 19 au 26 décembre 2020 (image d’illustration/archives). AFP

Une habitante de la commune d’Edegem en Belgique s’est rendue dans les montagnes suisses le 19 décembre dernier. De retour au pays après une semaine, elle a eu un comportement qui a entraîné la mise en quarantaine de 5000 personnes et la fermeture de deux écoles, comme le relate 7sur7.

Chronologie des faits

En Belgique, les règles édictées par les autorités sont claires pour tous les voyageurs qui reviennent d’une zone dite rouge: sept jours de quarantaine et deux tests. Or la mère de famille, divorcée, n’a pas respecté ces directives au pied de la lettre. En effet, au lendemain de son retour, soit le 27 décembre, sa fille, qui était restée en Belgique chez son père, est revenue habiter chez elle. Le jour suivant, la femme a passé un premier test, qui s’est révélé négatif. Le 3 janvier, la fille retourne chez son père et la mère passe un second test, qui, cette fois-ci, est positif.

Le 4 janvier, c’est la rentrée scolaire. Deux jours plus tard, la fillette commence à présenter de légers symptômes. Elle est alors testée, tout comme son père et le reste de sa famille. Les tests étant positifs, ils sont tous mis en quarantaine prolongée, une infection par la souche britannique du virus étant suspectée.

La fillette avait malheureusement déjà infecté une autre élève, laquelle avait infecté sa mère, enseignante dans un autre établissement scolaire situé à Kontich… Il s’est avéré par la suite qu’il s’agissait bien de la variante britannique, réputée comme étant très contagieuse.

«Nous avons convenu de ne pas polémiquer»

Les deux écoles ont décidé par prudence de fermer leurs portes pendant une semaine et plus de 5000 personnes – élèves, enseignants et leur famille – ont reçu l’ordre de se mettre en quarantaine. Lundi, 550 élèves et 50 membre du personnel de l’école d’Edegem ont passé un test. Les résultats sont attendus ce mardi. 1450 élèves et 250 membres du personnel de l’autre école seront testés ce lundi.

«Nous avons convenu de ne pas polémiquer. Mais si tout le monde respectait les règles, on ne serait pas dans une telle situation. Des milliers de personnes doivent rester en quarantaine en raison de la négligence de certains», a déclaré au quotidien belge Het Laatste Nieuws le bourgmestre d’Edegem – lui-même en quarantaine, ses deux enfants étant scolarisés à l’école d’Edegem.

«J’espère que ce n’est pas trop tard. Le nombre d’infections dans notre commune ne semble pas avoir augmenté de manière significative pour l’instant. Mais je crains une augmentation de ces chiffres dans la semaine», a poursuivi le bourgmestre. Et d’ajouter: «Allons-nous contrôler de plus près les habitants pour voir s’ils respectent la quarantaine? Nous sensibilisons et rendons les règles très claires. Mais nous n’allons pas demander à la police de frapper à toutes les portes.» De son côté, le bourgmestre de Kontich a obtenu du conseil municipal l’autorisation d’effectuer des contrôles supplémentaires pour s’assurer du respect des quarantaines.