Grisons : Elle sort de la route et s’empale sur un piquet à neige

Une jeune conductrice est sortie de la route après un dépassement et s’est retrouvée sur le bas-côté. Un jalon qu’elle a heurté a traversé son pare-brise.

Une jeune femme de 18 ans roulait avec un passager sur la route du Julier de Bivio en direction de Savognin (GR). Dimanche, peu après 16 heures, elle a dépassé plusieurs véhicules. Après cette manœuvre, elle a perdu le contrôle de son véhicule et a mordu la neige. Son auto est alors entrée en collision avec un poteau de signalisation et un piquet à neige lui a percé le pare-brise. La conductrice a été légèrement blessée. Le passager n’a rien eu. Une grande chance quand on voit comme le piquet s’est fiché juste entre les deux sièges avant! La police cantonale des Grisons clarifie les circonstances exactes de l’accident.