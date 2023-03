Saint-Gall: Elle sort de la route et termine sa course sur le toit

Une femme de 59 ans a fait une embardée samedi peu avant 17 heures à Ebnat-Kappel (SG). Au sortir d’un tunnel sa voiture a quitté la chaussée. Elle a traversé la prairie voisine et s’est envolée. Elle a ensuite percuté une clôture métallique et divers arbustes avant de retourner sur la route et de s’immobiliser sur le toit. La quinquagénaire n’a pas été blessée. Les services de secours l’ont cependant conduite à l’hôpital. La conductrice a été jugée inapte à la conduite par une patrouille de la police cantonale de Saint-Gall et a dû fournir un échantillon de sang et d’urine sur décision du Ministère public du canton de Saint-Gall. Son permis de conduire lui a été retiré sur-le-champ. Les dommages matériels occasionnés sont estimés à plus de 10’000 francs a indiqué dimanche la police cantonale saint-galloise.