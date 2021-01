Ashnikko : Elle sort en urgence son disque après une bourde de son label

La rappeuse américaine Ashnikko dévoilera sa mixtape «Demidevil» un mois avant la date prévue.

«Beaucoup de mes mixtapes ont été envoyés plus d’un mois avant la date de sortie désirée. Je pense qu’il n’est pas juste que vous n’ayez pas tous la possibilité d’écouter et d’apprécier ma musique en même temps. Ma fierté, ma joie, la prunelle de mes yeux, ce dans quoi j’ai mis tout mon coeur et mon âme, mon bébé «Demidevil» sortira le vendredi 15», a expliqué la chanteuse américaine de 24 ans sur les réseaux sociaux.