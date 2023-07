Juliette Armanet souhaite sensibiliser son fils à la musique

Il faut dire que cette ancienne journaliste, qui compose et écrit ses propres morceaux depuis l’âge de 14 ans, a été bercée par la musique dès sa naissance. La Lilloise de 39 ans, qui a vécu son pire cauchemar sur scène, plaisante même en disant «être quasiment née dans un piano». Interviewée dans «Sept à Huit», sur TF1, dimanche 2 juillet 2023, la chanteuse a révélé que si elle était devenue musicienne, ce n’était pas le fruit du hasard. «Je pense que mes parents se sont aimés parce qu’il y avait un piano entre eux. Mon père est pianiste, ma mère est pianiste, ma grand-mère était pianiste. Ça joue quand on parle, ça joue quand on mange, ça joue quand on se réveille… Ça jouait même quand je dormais. Quand j’étais dans mon lit, j’entendais même des mélodies. J’ai grandi avec des notes de piano autour de moi de manière pratiquement permanente», a confié celle qui a du mal à se trouver belle.