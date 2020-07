Inde

Elle surprend son mari avec une autre et provoque un embouteillage

Visiblement très en colère contre son époux, une jeune femme a semé la confusion dans une rue fréquentée de Mumbai, samedi.

Selon «The Times of India» , un homme âgé d’une trentaine d’années s’est engagé sur une route fréquentée de la mégalopole à bord d’un véhicule noir, une femme assise sur le siège passager. Derrière lui, dans une voiture blanche, l’épouse du conducteur le suivait de très près. Elle a fini par se mettre à sa hauteur avant d’abandonner son auto et d’empêcher son mari d’avancer.

Cris, coups de chaussures, confrontations

«Elle a semé la pagaille… elle a grimpé sur le capot et frappé le pare-brise avec ses chaussures», a raconté un témoin. Sur une vidéo devenue virale, on peut entendre la jeune femme hurler sur les occupants de la voiture noire et gesticuler, tandis que la police essaie péniblement de la calmer. Une voie de circulation est restée bloquée plusieurs minutes, créant un embouteillage et un concert de klaxons.