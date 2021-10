États-Unis : Elle tabasse une prof pour un challenge TikTok

Agressée mercredi par une élève, une enseignante de Louisiane a dû être hospitalisée. Selon la police, la lycéenne de 18 ans participait à un défi circulant sur le réseau social, et qui a déjà fait d’autres victimes.

Installées au fond d’une classe du lycée de Covington (Louisiane), des jeunes filles filment discrètement la conversation entre une de leurs camarades et leur enseignante. «Elle ferait mieux pas, pu****», chuchote une voix féminine. Quelques secondes plus tard, l’élève de 18 ans assène plusieurs gifles violentes à sa prof d’anglais, jusqu’à la faire tomber de sa chaise. Publiée mercredi sur TikTok, cette vidéo a conduit à l’arrestation de Larianna Jackson, qui a été mise en examen pour agression d’un enseignant et incarcérée, écrit le «Daily Mail» .

Pourtant, une liste de challenges à relever dans le cadre scolaire circulerait bel et bien sur TikTok. Le défi «gifle un professeur» du mois d’octobre suit celui des «léchages sournois» lancé au mois de septembre. Plusieurs élèves postaient des vidéos les montrant en train de vandaliser les toilettes de leur école et de voler des distributeurs de savon ou même du gazon sur les terrains de football. Certains établissements ont été contraints d’installer une surveillance, voire de fermer leurs toilettes.

Le procureur général du Connecticut William Tong, exige de TikTok qu’il s’entretienne avec des législateurs, des éducateurs et des parents et qu’il «s’engage dans des réformes mettant fin aux contenus irresponsables». «La dernière chose dont on a besoin en ce moment, c’est que les enfants soient inondés de réseaux sociaux ciblés qui encouragent l’anarchie, l’automutilation et les blagues imprudentes et dangereuses», a écrit William Tong dans une lettre adressée au PDG de TikTok.