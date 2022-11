Fribourg : Elle tapait dans la caisse des policiers, une bien mauvaise idée

Lorsqu’elle a été engagée, personne ne se doutait qu’elle nettoierait si bien… les tasses, mais aussi une caisse contenant de l’argent. Début mai, une femme de ménage portugaise, qui travaillait à la cafétéria du centre d’intervention de la gendarmerie à Vaulruz (FR), s’est emparée de 30 francs provenant de la vente de cafés. Quelques jours plus tard, elle a remis ça en dérobant 40 francs qui se trouvaient dans une boîte et qui devaient servir à acheter des jetons pour les cafés. Les policiers ont porté plainte début juin et la trentenaire a été reconnue coupable de vol d’importance mineure. Elle a été condamnée à une amende de 500 francs.