Saint-Gall: Elle triche à l’examen du permis et se fait piquer

Triche sophistiquée

Une patrouille s’est alors rendue sur le site d’examen à Mels (SG) et a trouvé diverses aides techniques attachées au corps de cette ressortissante Nord-Macédonienne. Elle avait un téléphone portable avec une caméra et des écouteurs Bluetooth. La femme de 39 ans a filmé les questions d’examen avec une caméra et a vraisemblablement reçu les réponses via une oreillette.