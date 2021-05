Canada : Elle tente d’enlever un nouveau-né le jour de la Fête des mères

Une femme s’est introduite dans la maison d’une jeune maman à Ottawa et a tenté d’enlever son bébé après avoir aspergé la famille avec un spray répulsif contre les ours.

La suspecte a été rapidement maîtrisée par un voisin tandis qu’elle prenait la fuite avec le bébé, âgé de huit jours. Elle a été inculpée et incarcérée lundi (photo d’illustration).

Fête des mères terrifiante pour une jeune maman d’Ottawa au Canada: une inconnue s’est introduite dans sa maison dimanche et a tenté d’enlever son nouveau-né après avoir aspergé la famille avec un spray répulsif contre les ours, a annoncé lundi la police.

La suspecte a été rapidement maîtrisée par un voisin tandis qu’elle prenait la fuite avec le bébé, âgé de huit jours. Elle a été inculpée et incarcérée lundi, a précisé un porte-parole de la police d’Ottawa, Martin Groulx, lors d’un point presse.

Contactée sur Facebook

Dimanche, jour de la Fête des mères, elle est revenue et s’est introduite dans la maison familiale d’Ottawa, utilisant un spray répulsif contre les ours – un aérosol très irritant – pour neutraliser les occupants de la maison, avant de s’enfuir avec l’enfant. Les voisins, alertés par l’altercation, ont pourchassé la voleuse d’enfant et l’un d’eux l’a retenue jusqu’à l’arrivée de la police. Selon les ambulanciers, le bébé n’a pas été blessé.