Virginie Efira tient à préserver sa vie privée

Virginie Efira : Elle tient à préserver sa vie privée

La Belge, qui a remporté en 2023 le César de la Meilleure actrice pour le film «Revoir Paris», apparaît volontiers au bras du comédien sur les tapis rouges, mais pas question de lui en demander plus. «Si on va ensemble quelque part, on ne va pas rentrer l’un par un côté et l’autre par une porte dérobée. Et quand on se rend à une soirée comme les César, on pose tous les deux, confie-t-elle dans «Paris Match». En revanche, on refuse de poser expressément pour un magazine et d’ouvrir les portes de chez nous. Je trouverais cela impudique et éloigné de ma personnalité. On ne veut pas sacraliser notre relation, mais la vivre le plus normalement du monde.» Voilà qui est dit.