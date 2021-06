Etats-Unis - Elle tire sur un chien et touche son fils en plein ventre

États-Unis : Elle tire sur un chien et touche son fils en plein ventre

Une Texane de 24 ans a ouvert le feu sur un boxer qui courait dans sa direction, samedi à Houston. Une des balles a ricoché et touché son enfant de 5 ans.

Une jeune femme de 24 ans a été arrêtée et mise en examen pour «comportement mortel avec une arme à feu», a annoncé la police de Houston (Texas) mardi. Selon des témoins cités par ABC 13 , Angelia Vargas, son fils de 5 ans et un autre membre de la famille étaient en train de faire du vélo dans la rue quand un chien a fait irruption. Une vidéo enregistrée par la caméra de surveillance du propriétaire du boxer montre ce dernier en train d’essayer de le rappeler, en vain.

Bruno, 6 mois, court dans la direction du groupe de trois personnes, et la Texane sort son arme. Angelia Vargas tire trois fois en direction de l’animal, sans se rendre compte qu’une des balles vient de ricocher et de toucher son enfant dans le ventre. L’Américaine prend conscience du drame quand son fils s’écroule et se met à hurler. L’enfant a été hospitalisé dans un état stable, et ses jours ne sont pas en danger.