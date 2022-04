Etats-Unis: Elle tombe dans une fosse pleine de caca en voulant sauver son téléphone

États-Unis : Elle tombe dans une fosse pleine de caca en voulant sauver son téléphone

Une randonneuse a vécu une mésaventure extrêmement désagréable, mardi dernier dans l’État de Washington.

Loin de se décourager, la randonneuse a alors décidé de s’attacher avec la laisse pour descendre dans le trou et essayer une nouvelle fois d’attraper son téléphone. «Ça ne s’est pas très bien passé et elle est tombée la tête la première dans la fosse», explique au «Kitsap Sun» Tim Manly, chef des pompiers de Brinnon. Coincée au beau milieu des excréments, la malheureuse s’est efforcée pendant quinze minutes de sortir de son piège, sans pour autant y parvenir. Dans sa malchance, la randonneuse a quand même eu la consolation d’avoir pu récupérer son téléphone, ce qui lui a permis d’appeler les secours.

Arrivés sur les lieux, les pompiers ont remonté la promeneuse à l’aide d’un harnais. La victime, qui n’avait bien évidemment aucune envie d’être là, a assuré qu’elle n’était pas blessée et qu’elle n’avait besoin d’aucune prise en charge. Elle a tout de même été lavée et «fortement encouragée à consulter un médecin après avoir été exposée à des déchets humains», explique le chef des pompiers. L’Américaine a refusé et a quitté les lieux. «C’était assez unique. Je fais ce métier depuis quarante ans et c’était une première», conclut Tim Manly.