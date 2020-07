Saint-Gall

Elle touche 4500 francs pour la mort de son chat

La maîtresse d’un matou écrasé par une voiture a reçu de l’argent au titre de «perte affective».

Un barème d’indemnisation



L’assureur a fait un geste car Vreni entretenait une relation très intime avec son matou. De plus, le chat venait de passer un examen de santé peu avant sa mort et aurait probablement vécu encore plusieurs années. En outre, il est décédé durant son transport chez le vétérinaire, on peut donc penser que son agonie a été terrible.

Pour fixer le montant du dédommagement, la retraitée s’est référée à l’échelle de Peter Krepper. Cet avocat zurichois est spécialisé dans la protection des bêtes et la responsabilité civile face à des animaux. Son barème, non contraignant mais suivi par la plupart des assurances, prend notamment en compte la valeur affective, la gravité des blessures ou encore la souffrance de la bête durant son agonie. Après un savant calcul, un particulier peut demander une indemnisation pouvant aller de 500 à 10’000 francs.