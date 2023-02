Iggy Azalea touche gros avec ses images osées

Iggy Azalea : Elle touche gros avec ses images osées

Depuis le début de janvier 2023, Iggy Azalea est créatrice de contenu pour OnlyFans. Sur la plateforme, la chanteuse de 32 ans, qui a vendu son catalogue musical pour une fortune, se dévoile avec des images sexy, pour ne pas dire osées. «Je suis nue. Je ne montre pas mon vagin, mais on voit mes fesses et mes seins. J’aime mes seins. Ouais, ils sont faux et ils sont beaux. Je suis heureuse avec eux. J’aime mon corps», a-t-elle dit à propos du contenu de son compte dans le podcast d’Emily Ratajkowski, «High Low», le lundi 20 février 2023.