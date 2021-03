France : Elle transforme sa maison en refuge pour migrants

À Herzeele (nord de la France), une femme a décidé d’accueillir les exilés les plus éprouvés qui tentent de rejoindre l’Angleterre.

Au cœur de ce village des Flandres, cette élégante maison un peu décrépite de 300 m2 est devenue la «Maison Sésame». Depuis 2019, plus de 150 migrants, dont une petite moitié d’enfants, y ont séjourné, pour quelques semaines ou quelques mois. Des pans de papier peint sont déchirés, mais de nombreuses photos de visages souriants égayent les murs de la vaste salle à manger. À quatre pattes dans le salon, des enfants kurdes et tchétchènes construisent un circuit de train. Une table de ping-pong est installée au fond de la piscine vide.

«Quand on peut, on doit»

Responsable de la communauté Emmaüs de Grande-Synthe (Nord), engagée depuis des années auprès des migrants, Sylvie Desjonquères-Heem a saisi l’occasion de «passer la vitesse supérieure» lorsque sa mère a quitté cette demeure pour une maison de retraite. En accord avec son mari médecin et ses quatre enfants, elle rachète les parts de ses frères et sœurs pour créer un lieu d’accueil car «quand on peut, on doit».