Riley Keough doit travailler plus dur que les autres

L’actrice Riley Keough constate que le fait d’être la petite fille du King ne lui apporte pas que des avantages dans sa vie professionnelle. L’Américaine de 33 ans, qui a perdu sa mère Lisa Marie Presley, en janvier 2023, pense même qu’on la sous-estime à cause de ce statut souvent considéré comme un privilège. «J’ai beaucoup ressenti cela dans ma carrière. L’impression de devoir travailler beaucoup plus dur pour être entendue, confie-t-elle dans «Vogue». On m’a fait ressentir que je m’étais retrouvée là par accident et que je n’avais pas mérité ma place à la table.»