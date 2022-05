Serbie : Elle tronçonne les testicules de son mari et les cuisine

Une femme de 46 ans est accusée d’avoir poignardé à mort son époux avant de l’émasculer, le 10 mai dernier.

Teresa et Srdjan étaient en couple depuis deux ans.

Teresa Peric, 46 ans, a été arrêtée la semaine dernière à Zrenjanin après qu’elle a tué son mari, Srdjan Peric, 42 ans. Le meurtre est survenu le 10 mai dans la maison familiale, et la fille de la quadragénaire a assisté à la scène. Selon le «Daily Star» , Teresa a drogué son époux avant de se mettre à le poignarder. D’après l’adolescente, la victime s’est réveillée aux premiers coups de couteau et a tenté de s’enfuir en rampant. Mais la Serbe ne lui a pas laissé de répit.

Au moment où l’adolescente s’est précipitée vers son frère pour demander de l’aide, elle a entendu le bruit d’une tronçonneuse. Les deux jeunes gens ont alors découvert le corps mutilé de leur beau-père: Teresa lui avait coupé les testicules et était en train de les faire bouillir dans une casserole. L’adolescente a raconté aux enquêteurs que sa mère lui avait plusieurs fois répété qu’elle allait tuer son mari. Le couple se disputait souvent par jalousie, et à cause de la présumée paresse de Srdjan. Récemment, la quadragénaire avait mis le feu au lit de son conjoint pendant qu’il dormait.