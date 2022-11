Camila Mendes trouve les réseaux sociaux malsains

Camila Mendes : Elle trouve les réseaux sociaux malsains

L’actrice de «Riverdale» Camila Mendes déplore que les artistes soient désormais obligés d’être actifs sur Instagram pour booster leur carrière.

La comédienne américano-brésilienne Camila Mendes est à l’affiche du film «Si tu me venges», sur Netflix. IMAGO/MediaPunch

Révélée dans «Riverdale», en 2016, où elle incarne Veronica Lodge, Camila Mendes, qui a eu des crises de panique sur le tournage pendant le confinement, s’apprête à dire au revoir à son personnage dans la 7e et ultime saison du feuilleton, qui sera diffusée en 2023 sur Netflix. De quoi chambouler l’actrice de 28 ans. «Je me sens enracinée et détendue dans cette série. C’est comme un filet de sécurité. Je m’y sens chez moi. Ça va être bizarre de ne plus avoir cet ancrage», confie-t-elle au magazine «Porter». Il faut dire que la jeune femme sait que l’univers du showbusiness est impitoyable. «La célébrité est distrayante, mais elle est éphémère», dit-elle. Alors, l’artiste s’inquiète pour son avenir: «J’essaie de m’occuper en faisant plein d’activités parce que je me fais du souci pour ma carrière.»

Suivie par 27,2 millions d’abonnés sur Instagram, la star à l’affiche du film «Si tu me venges» sur Netflix, constate que les réseaux sociaux ont pris une place énorme dans la société d’aujourd’hui. Selon elle, les artistes de sa génération doivent obligatoirement s’y trouver s’ils veulent continuer à travailler. «J’ai l’impression que tout le monde se dispute l’attention en ligne. Il y a cette vraie peur que, si vous n’êtes pas pertinent, si on ne parle pas de vous pour quelque chose, alors vous serez oublié et vous n’aurez plus de boulot», déplore-t-elle.

Cette réalité met l’Américano-Brésilienne en colère car elle ne fait pas exception à la règle. «Si je me réveillais demain et que tous mes followers étaient partis, je suis sûre que cela me rendrait folle, avoue-t-elle. C’est en cela que c’est très malsain. Cela menacerait ma carrière et mon gagne-pain. C’est fou. Maintenant, on s’attend à ce que nous soyons bien plus que des acteurs. Nous sommes des créateurs de contenu, des influenceurs. C’est comme si tu devais être tout à la fois.»