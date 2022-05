Etats-Unis: Elle tue 3 de ses enfants le jour de la Fête des mères, aidée par son fils

États-Unis : Elle tue 3 de ses enfants le jour de la Fête des mères, aidée par son fils

Une Américaine de 38 ans a été arrêtée dimanche pour le meurtre de trois de ses sept enfants. Elle a bénéficié de l’aide de son ado de 16 ans.

Angela Flores avait eu un comportement étrange la veille des meurtres. Facebook

La police de Los Angeles (Californie) a débarqué dimanche matin dans une maison de la ville après avoir reçu un coup de fil inquiétant. En entrant chez Angela Flores, 38 ans, les forces de l’ordre ont découvert les corps de trois de ses sept enfants: une fille de 12 ans et deux garçons de 10 et 8 ans. Leur mère se trouvait encore sur les lieux en compagnie de son fils de 16 ans. Tous deux ont été arrêtés et incarcérés. Face aux enquêteurs, la trentenaire a avoué avoir tué ses trois enfants avec la complicité de l’adolescent. Selon le chef adjoint de la police, l’implication d’un mineur dans un tel drame familial est «très rare».

D’après ABC 7, la famille avait emménagé trois mois avant le drame et se disputait bruyamment. La veille des meurtres, la police était d’ailleurs intervenue parce qu’Angela hurlait et se comportait de manière étrange sur son porche depuis plusieurs heures. Selon une voisine, la trentenaire criait: «Ma famille me maltraite». «C’était clair qu’elle n’allait pas bien», confie Prisila Canales au «Los Angeles Times». Des policiers avaient alors installé la mère de famille sur un brancard, alors qu’elle réclamait sa bible en criant.

Mardi dernier, Angela avait appelé son ex-mari, dont elle est divorcée depuis 2007 et avec qui elle a un enfant (ndlr: il ne fait pas partie des victimes). Selon Jacob Corona, son ex tenait des propos étranges: «Elle me parlait de trucs à propos de Dieu. (…) Elle n’a jamais été vraiment pieuse, mais elle parlait de la mort. (…) Elle n’avait pas l’air bien. C’était confus dans ma tête, mais je n’aurais jamais pensé à ça», se souvient-il. Les causes du décès des trois enfants n’ont pas été communiquées par les autorités, qui attendent les résultats des autopsies. Le reste de la fratrie ne vivait pas avec Angela Flores.