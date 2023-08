Saint-Gall: Son chien est gravement malade: elle le tue au pistolet

Infraction… à la loi sur les armes

En revanche elle devra s’acquitter d’une amende et de frais pour un montant de 1650 francs. Non pas pour la mort de son chien, mais pour infraction à la loi sur les armes. En effet, outre le pistolet SIG utilisé contre l’animal, elle possédait également une kalachnikov, un autre pistolet, ainsi que diverses cartouches et munitions. Des armes dont elle avait hérité et pour lesquelles elle ne possédait pas de permis, sauf pour le SIG. Elles lui ont été confisquées.