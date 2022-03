Etats-Unis – Elle tue son père en lui balançant un mélange de produits chimiques

États-Unis : Elle tue son père en lui balançant un mélange de produits chimiques

Une jeune femme de 18 ans sera jugée pour meurtre après avoir infligé de graves brûlures à son père. L’homme a succombé à ses blessures cinq mois après l’agression.

Une Américaine de 18 ans va devoir répondre devant la justice du meurtre de son père, décédé le 6 mars à l’hôpital de Grand Blanc (Michigan). En octobre 2021, la victime a été hospitalisée pour de graves brûlures au niveau de la tête, du torse et des extrémités de son corps. Malgré son état alarmant, l’homme a réussi à expliquer à la police ce qui lui était arrivé. Lors de leur enquête, les autorités du Michigan ont pu établir que la fille de la victime avait concocté un mélange mortel à base de poudre de soude, de nettoyant pour canalisations et d’eau et qu’elle l’avait jeté sur son père.