Kim Kardashian va réévaluer sa relation avec Balenciaga

Kim Kardashian : Elle va «réévaluer sa relation» avec Balenciaga

Balenciaga est toujours dans le dur après sa campagne de pub mettant en scène des enfants avec des objets provenant de l’univers BDSM, dont des peluches . Si la marque a bien fait son mea culpa et a retiré les pubs incriminées, ça ne passe toujours pas du côté de Kim Kardashian, une des égéries de la marque française.

«Je suis restée silencieuse ces derniers jours non pas parce que je n'ai pas été dégoûtée ni indignée par les récentes campagnes de Balenciaga, mais parce que je voulais avoir l'occasion de parler à leur équipe pour comprendre par moi-même comment cela a pu se produire», a écrit l’Américaine de 42 ans dans un premier message sur Twitter. Elle a poursuivi qu’en tant que mère de quatre enfants, elle avait été «secouée» par ces images «troublantes»: «La sécurité des enfants doit être considérée avec la plus grande attention et toute tentative de normalisation de la maltraitance des enfants, quelle qu'elle soit, ne devrait pas avoir sa place dans notre société - point final».