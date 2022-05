Tout pour le buzz: Elle vend la sueur de ses seins pour 500 dollars

5000 dollars par jour (4802 francs). C’est la somme astronomique que l’influenceuse et star de la télé-réalité (90 Day Fiancé) Stephanie Matto est capable d’amasser en cas de fortes chaleurs Plus le thermomètre grimpe, plus l’Américaine de 31 ans peut remplir des flacons de la sueur de ses seins. «Je suis comme un érable, se targue-t-elle dans une interview accordée au New York Post. Je m’assieds là et je recueille ma sève exactement comme lui.»