Katie Price vend ses soutifs et chaussettes usagés

Katie Price : Elle vend ses soutifs et chaussettes usagés

Pour Katie Price, tous les moyens sont bons pour gagner de l’argent. La star de téléréalité a annoncé à ses fans qu’ils pourraient acheter sur son site divers sous-vêtements qu’elle a «personnellement portés et signés». Celle qui s’est fait augmenter le volume de sa poitrine et qui le regrette propose ses anciens soutiens-gorge à 230 francs l’unité, ainsi que ses chaussettes pour le prix de 56 francs la paire. En décembre 2022, Katie mettait déjà en vente divers vêtements utilisés et de vieilles baskets à 136 francs, rappelle le «Sun».