Suisse : Elle veut biffer les déductions fiscales des automobilistes

Des politiciens demandent que seuls les déplacements en transports publics puissent être déduits des impôts. Réactions.

Les automobilistes pourraient bientôt ne plus pouvoir déduire un montant forfaitaire pour les trajets entre leur domicile et le travail. Actuellement, à l’image des personnes qui se rendent au boulot en transports publics, ils peuvent déduire de leur revenu imposable un maximum de 3000 fr. par année dans le calcul de l’impôt fédéral. Mais comme ces conducteurs pendulaires émettent environ 3 millions de tonnes de CO2 par an, des élus de gauche considèrent cette déduction comme une fausse incitation dans la lutte contre le réchauffement climatique.

«Aujourd’hui, ceux qui économisent le plus d’impôts sont ceux qui ont le trajet le plus long pour se rendre au travail et prennent la voiture pour le faire, fait remarquer la conseillère nationale Gabriela Suter (PS/AG), alors même qu’ils polluent le plus l’environnement et occasionnent des coûts élevés.» En outre, les personnes à faible revenu qui dépendent de la voiture ne bénéficient que peu ou pas du tout de la déduction pour les pendulaires puisqu’ils ne contribuent pas forcément à l’impôt fédéral direct. Au lieu de ce rabattement, le PS propose que Berne leur verse une allocation s’ils prennent les transports en commun, comme cela est discuté en Allemagne.