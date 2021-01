Demi Lovato : Elle veut écrire un titre sur l’attaque du Capitole: tollé

Demi Lovato est outrée par les récents événements de Washington. Elle entend produire un titre qui en parle. La Toile se moque.

«Elle est en studio quelque part en train d’essayer de faire rimer «démocratie» et «hypocrisie»; «Je viens d’apprendre que Demi cherchait une rime qui va avec «président»»; «Miss, ouvre ton putain de porte-monnaie et donne de l’argent. Ce sera plus utile que d’écrire et de sortir des chansons desquelles tu tires des profits» peut-on lire sur Twitter. Ou encore: «Elle veut nous donner une chanson au milieu de tout ça. Comme si on n’avait pas assez souffert… Au secours!». Des internautes ont aussi réagi avec des memes, dont certains sont à voir ci-dessous.