Sharon Osbourne : Elle veut être remboursée des 900’000 dollars offerts à «Black Lives Matter»

Or, cette semaine, Sharon Osbourne, la femme d’Ozzy, est venue à la rescousse de Kanye West, dans une vidéo publiée par le média «TMZ» et relayée par «The Mirror». Interrogée sur cette affaire, elle a déclaré: «Je ne comprends pas pourquoi les vies des blancs ne comptent pas. Tout le monde compte, n'est-ce pas ?»