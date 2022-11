Nicki Minaj : Elle veut être un modèle pour les femmes noires

Nicki Minaj veut être un modèle pour les femmes noires et leur donner confiance en elles en raison de leur manque de représentation dans l’industrie musicale. «Dès que vous commencez à devenir célèbre, vous vous devez de dire des choses que d’autres femmes noires peuvent se dire à elles-mêmes pour se sentir bien», confie la rappeuse de 39 ans dans «i-D Magazine». Plus jeune, l’Américaine, qui s’est fait traiter de droguée, ne pensait pas forcément pouvoir percer dans le showbiz. Tout ça à cause de sa couleur de peau. «Quand vous grandissez et que vous ne voyez que des gens qui ont une certaine apparence sur les couvertures des magazines, dans les films et à la télévision, vous pouvez commencer à vous dire: "Est-ce que je ne suis pas assez bien pour faire ça?"», explique-t-elle.