Katie Price : Elle veut faire maigrir son fils

Katie Price demande à ses fans de l’aider à trouver un équipement de gym, afin que son ado obèse puisse l’utiliser pendant le reconfinement.

Grosse angoisse pour Katie Price. Alors qu’un reconfinement a été imposé en Angleterre depuis jeudi 5 novembre 2020, la starlette de téléréalité de 42 ans est très inquiète pour son fils aîné, Harvey. L’ado de 18 ans, autiste, malvoyant et qui souffre d’une maladie génétique l’ayant rendu obèse, a encore grossi ces derniers mois. Pesant désormais 184 kilos, le jeune homme doit impérativement faire des exercices physiques, afin d’éviter de mettre sa santé en danger.

Or, comme les salles de fitness resteront fermées pendant un mois à cause de la pandémie, Katie a lancé un appel au secours à ses fans sur Instagram, mercredi 4 novembre 2020. «Est-ce que quelqu’un peut m’aider? Je souhaiterais louer un rameur et un tapis roulant pour Harvey afin de l’aider à maigrir, ainsi que d’autres appareils de gym. Je dois être sûre qu’il puisse faire des exercices à la maison, durant le confinement. S’il vous plait, aidez-moi.» Reste à savoir si la bimbo trouvera son bonheur.