Sophie Ellis-Bextor

Elle veut laisser ses fils décider de leur genre

Sophie Ellis-Bextor est attachée à donner à ses 5 fils la liberté de choix concernant leur orientation sexuelle et leur genre. La chanteuse s'est expliquée lors d'un entretien accordé au Guardian.

Sophie Ellis-Bextor est déterminée à assurer à ses fils le choix de leur genre. La chanteuse de 41 ans a cinq garçons issus de son mariage avec Richard Jones, et le cadet, Mickey, vient d'avoir tout juste un an.

Depuis qu'elle a rencontré le succès avec son titre Groovejet il y a bientôt 20 ans, la chanteuse a fédéré un large auditoire issu de la communauté LGBTQ+, ce qui l'a mené à être très attentive aux questions relatives à la sexualité et au genre. « Si vous regardez les jouets pour enfant, c'est vraiment divisé entre jouets pour fille et jouets pour garçon, et peut-être encore plus que lorsque j'étais petite», a-t-elle fait remarquer lors d'un entretien accordé au Guardian.