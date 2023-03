Suisse: Elle veut que vélos cargos et voitures se partagent les places de parc

La conseillère nationale écologiste genevoise Delphine Klopfenstein Broggini en est convaincue: les vélos cargos «sont une clé pour des villes climatiquement neutres et agréables à vivre». Elle demande donc via une motion au Conseil fédéral de faire en sorte de leur offrir plus d’espaces pour stationner, un point qui n’est pas encore clairement réglementé en Suisse concernant ces véhicules.