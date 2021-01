Suzanne Lindon : Elle veut réussir sans l’aide de ses parents

La fille de Vincent Lindon et de Sandrine Kiberlain ne veut pas profiter de la célébrité de ses géniteurs pour percer dans le cinéma.

Si de nombreux enfants de stars voient les portes du showbiz s’ouvrir à eux grâce à la notoriété de leurs parents, ce ne sera pas le cas pour Suzanne Lindon. Fille de Vincent Lindon et de Sandrine Kiberlain, la Française de 21 ans vient de réaliser son premier film, «Seize printemps», où elle joue une lycéenne de 16 ans aussi prénommée Suzanne et qui vit une romance avec un comédien plus âgé qu’elle. Fière que son long-métrage ait rencontré un joli succès dans divers festivals en 2020, la jeune femme se félicite aussi de n’avoir reçu aucun piston de la part de ses géniteurs. «Je ne me considère ni ne me comporte comme une «fille de». Je n’associe pas mes parents à leur métier», confie-t-elle dans «Le Figaro».